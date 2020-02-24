ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, en büyük hayalinin dünyanın ilk ebru müzesini İstanbul'da kurmak olduğunu söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle