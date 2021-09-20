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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı

Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz'ı değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Ceyhun Kuburlu şunları söyledi; 'Kim karar veriyor buna? Hiçbiri açıklama yapmıyor. Önce yerlileşme kuralları getiriyorsun sonra Milli Takım'ın başına yabancı hoca geçiriyorsun. Türkiye'de hoca mı yoktu? Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Sergen Hoca... Bu isimlerin Kuntz'dan ne eksiği var?

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programı her pazartesi 12.00'da Dünya YouTube hesabında

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