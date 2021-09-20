A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı

Ceyhun Kuburlu şunları söyledi; 'Kim karar veriyor buna? Hiçbiri açıklama yapmıyor. Önce yerlileşme kuralları getiriyorsun sonra Milli Takım'ın başına yabancı hoca geçiriyorsun. Türkiye'de hoca mı yoktu? Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Sergen Hoca... Bu isimlerin Kuntz'dan ne eksiği var?

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