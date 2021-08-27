Ali Koç: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kurasından memnun olduğunu ve gruptan çıkma şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

TFF'ye açılan 250 milyon liralık davaya ilişkin ise Koç, "250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.