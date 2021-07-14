Beşiktaş 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon formalarını İstanbul boğazında gerçekleşen lansman ile tanıttı.

Tekne turu eşliğinde gerçekleşen lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, ilerleyen yıllarda da forma lansmanlarını bu şekilde yapacaklarını belirterek, "Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.