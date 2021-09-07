  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Spor
  4. Brezilya Arjantin maçını 'görevliler' bastı!

Brezilya Arjantin maçını 'görevliler' bastı!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında yaşananları değerlendirdi.

Kuburlu konuya ilişkin şunları söyledi;

'Bu süreç böyle yönetilmez. Bu maçın ardında devasa bir ekonomi var. Saha giren bir yöneticinin futbolcuları sınır dışı etmeye çalışması çok saçma. Maçtan 3 gün önce bu futbolcular ülkeye girmiş zaten... Ben Brezilya'nın ciddi bir ceza alacağını düşünüyorum. Hatta hükmen mağlup bile olabilir'

Diğer Videolar
Suriye'deki petrol sızıntısı Hatay'a kadar ulaştı
Tescilli Kale biberi Avrupa'ya açıldı
Madrid'de dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi
Okullarda pandemi önlemleri
Biotrend 250 Milyon dolar yatırımla çöpü pırlantaya çevirecek
İşte OVP'ye göre dolar/TL beklentileri... Prof. Dr. Burak Arzova yorumluyor
Gelecek Partisi'nden enflasyon eleştirisi: Rakamlar yalan söylemez
Test sürüşleri başlıyor: Günde 600 bin yolcu kullanacak