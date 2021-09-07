Brezilya Arjantin maçını 'görevliler' bastı!
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı
DÜNYA Haber Merkezi
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Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında yaşananları değerlendirdi.
Kuburlu konuya ilişkin şunları söyledi;
'Bu süreç böyle yönetilmez. Bu maçın ardında devasa bir ekonomi var. Saha giren bir yöneticinin futbolcuları sınır dışı etmeye çalışması çok saçma. Maçtan 3 gün önce bu futbolcular ülkeye girmiş zaten... Ben Brezilya'nın ciddi bir ceza alacağını düşünüyorum. Hatta hükmen mağlup bile olabilir'