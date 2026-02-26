Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik telefonu
Juventus engelini aşarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan Galatasaray’a tebrik telefonu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi arayarak başarılarından dolayı kutladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden mücadelede sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantaj sayesinde adını son 16 turuna yazdırdı.
Soyunma odasını arayarak tebrik etti
Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teknik heyet ve futbolcularla ayrı ayrı görüşerek başarı dileklerini ilettiği öğrenildi.
Maçı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakanın ardından soyunma odasına inerek sarı-kırmızılı kafileyi kutladı.