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Fatih Terim’in 3 yıllık planının perde arkası

Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks'ta 3 büyüklerin yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Galatasaray’ın renklerine kattığı 3 futbolcuya ilişkin değerlendirme yapan Ceyhun Kuburlu, ‘Transferleri PSV mağlubiyetine bağlamak doğru değil. Yapılan hamlenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cicaldau’nun sürpriz işler yapabileceği kanısındayım’ dedi.

 

3 TRANSFER BİRDEN

Galatasaray 3 transferi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar; Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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