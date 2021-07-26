Fatih Terim’in 3 yıllık planının perde arkası
Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks'ta 3 büyüklerin yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldı.
Galatasaray’ın renklerine kattığı 3 futbolcuya ilişkin değerlendirme yapan Ceyhun Kuburlu, ‘Transferleri PSV mağlubiyetine bağlamak doğru değil. Yapılan hamlenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cicaldau’nun sürpriz işler yapabileceği kanısındayım’ dedi.
3 TRANSFER BİRDEN
Galatasaray 3 transferi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar; Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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