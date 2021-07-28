Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye sert çıkış

Ali Koç, TFF'ye göndermede bulunarak, "Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. Yine de her şeye rağmen dünkü toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF'nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik" dedi.

Süper Lig'in yaş ortalamasının yüksekliğine dikkat çeken Koç, "Genç oynucu oynatma konusunda Avrupa'da en gerilerdeyiz. Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda. Altyapılara hoca bulmakta sorun yaşıyoruz. Futbolun içinde bulunduğu durumda biz kulüplerin de çok büyük payı vardır. Ancak çözmek istiyorsak irade şarttır. Uluslararası rekabet alanında kalitenin ne kadar açıldığını herkes görüyor" diye konuştu.

"İBRA KONUSUNDA ÇEKİMSER KALACAĞIZ"

Yayıncı kuruluşa yönelik eleştirilerde bulunan Ali Koç, "Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 2021-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu. Sayın başkan kriz var mı, yok mu? Bu konuda bir açıklama yapın. Biz Fenerbahçe olarak sırf yayıncı ile gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser kalacağız" açıklamasında bulundu.

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