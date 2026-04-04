Fenerbahçe’den 4 Nisan mesajı: 4018 gündür failler nerede?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü 4 Nisan 2015’te futbol A takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, aradan geçen 11 yıla rağmen olayın faillerinin bulunamamasına tepki gösterdi.

"Failler nerede?"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “4018 Gündür Soruyoruz: Failler Nerede?” ifadeleri öne çıkarken, saldırının üzerinden geçen sürede adaletin sağlanamamasının yalnızca kulüp camiasını değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı.

Kulüp açıklamasında, söz konusu saldırının hiçbir zaman unutulmadığı ve unutulmayacağı belirtilerek, yaşanan olayın sporun ruhuna da zarar verdiği ifade edildi. Açıklamada, o gün hedef alınanın sadece takım değil; sporun ruhu, rekabetin onuru ve insan hayatı olduğu dile getirildi.