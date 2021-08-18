Filenin Sultanları Avrupa Sahnesinde!

"Şimdi Yeniden Başlıyoruz" başlığıyla sunulan videoda, "Heyecanımız hep yeni, tutkumuz hep diri, şimdi yeniden mücadele vakti, geçmişimizde büyük başarılar unutulmaz zaferler var, şimdi yeni başarılara ulaşma, yeni hikayeler yazma, şimdi Avrupa Şampiyonası zamanı" gibi sloganlar yer aldı. "Filenin Sultanları" şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.