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Filenin Sultanları Avrupa Sahnesinde!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yarın başlayacak 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için hazırlanan tanıtım klibini voleybolseverlerin beğenisine sundu.

DÜNYA Haber Merkezi
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"Şimdi Yeniden Başlıyoruz" başlığıyla sunulan videoda, "Heyecanımız hep yeni, tutkumuz hep diri, şimdi yeniden mücadele vakti, geçmişimizde büyük başarılar unutulmaz zaferler var, şimdi yeni başarılara ulaşma, yeni hikayeler yazma, şimdi Avrupa Şampiyonası zamanı" gibi sloganlar yer aldı. "Filenin Sultanları" şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

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