Filenin Sultanları’nın zaferi köprüye yansıdı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Voleybol Milli Takımlar sponsoru Adidas, ay-yıldızlıların zaferini özel CGI filmle kutladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü dev bir voleybol filesine dönüştüren film görsel bir şölene imza attı.

CGI teknolojisiyle köprü dev bir voleybol filesine dönüşürken, gökyüzünde beliren dev voleybol topu millilerin şampiyonluğa taşıyan sayıya atıfta bulunarak fileyi aşıyor. Ardından tüm takımın yer aldığı karede, 'Tebrikler Filenin Sultanları' mesajı yer aldı.