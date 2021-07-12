Formula 1 biletleri satışa çıktı
Formula 1'de sezona Türkiye Grand Prix'sinin de dahil edilmesiyle gözler sonbaharda yapılacak yarışa çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek yarışların biletleri bugün satışa çıktı. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber konuyu, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na anlattı.
Formula 1'de sezona Türkiye Grand Prix'sinin de dahil edilmesiyle gözler sonbaharda yapılacak yarışa çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek yarışların biletleri bugün satışa çıktı.
Bilet satışlarıyla ilgili beklentileri Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na anlattı.
Formula 1 yarışlarının ülkenin tanıtımı için bulunmaz kumaş olduğunu belirten Hezber, etkinliğin Türkiye’ye ortalama 150 milyon dolar getirisi olacağını söyledi.
DÜNYA WEB TV'ye abone olmak için tıklayın
DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin: