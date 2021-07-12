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Formula 1 biletleri satışa çıktı

Formula 1'de sezona Türkiye Grand Prix'sinin de dahil edilmesiyle gözler sonbaharda yapılacak yarışa çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek yarışların biletleri bugün satışa çıktı. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber konuyu, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na anlattı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Formula 1'de sezona Türkiye Grand Prix'sinin de dahil edilmesiyle gözler sonbaharda yapılacak yarışa çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek yarışların biletleri bugün satışa çıktı.

Bilet satışlarıyla ilgili beklentileri Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na anlattı.

Formula 1 yarışlarının ülkenin tanıtımı için bulunmaz kumaş olduğunu belirten Hezber, etkinliğin Türkiye’ye ortalama 150 milyon dolar getirisi olacağını söyledi.

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