Galatasaray ile Getir arasında sponsorluk anlaşması

Evlere sipariş uygulaması Getir, Galatasaray futbol takımının yeni forma kol sponsoru oldu.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

Bengiserp, "Galatasaray yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşların üzerinde görüyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor markası üzerinde yer almak umarım Getir'e değer katacak." dedi.

Tuncay Tütek ise Getir'i 2015 yılında kurduklarını vurgulayarak, "Galatasaray ile ortaklık bize gurur veriyor. Bu sezonun Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını ve birlikteliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.