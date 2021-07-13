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İngiltere - İtalya Maçında Saha Dışında Neler Yaşandı?

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks'ta bu hafta Euro 2020 finalinde saha dışında yaşanan olaylar masaya yatırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Maç öncesi ve sonrasında yaşananların futbola uygun olmadığını belirten Ceyhun Kuburlu, ‘’Premiere Lig’de eskiden buna benzer olaylar yaşanırdı. İngiliz hükümeti aldığı sert tedbirlerle bunun önünü kesti fakat İtalya maçı öncesinde uyuyan İngiliz fanatizmi uyandı. İngilizler çirkin yüzünü gösterdi’’ dedi.

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