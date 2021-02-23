Maçlarda seyirci kapasitesi ne olacak?

“Sayın TFF Başkanı'nın 1 Nisan'dan sonra seyircili olarak maçların oynanma ihtimali olduğunu söyledi. Az bir süre kaldı. 1 Nisan'dan 16 Mayıs'a kadar kısa bir süre var. Seyircili olarak 8-10 maç oynanabilir”

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu’ya konuk oldu. Kulüplerin maç günü, naklen yayın ve sponsorluk gelirlerinin önemli bir kısmını pandemi nedeniyle kaybettiğini söyleyen Kazancı, kulüplerin saha içi giderlerini ucuzlatması gerektiğini söyledi. Liglerin kısmi seyircili olarak başlayabileceğini kaydeden Kazancı’nın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Çok zor bir süreç. En kötü senaryoya göre bile 2021 başında seyircili bir şekilde maçlar başlar diye düşünüyorduk. Tabii o süreci de geçirdik. Sayın TFF Başkanı'nın 1 Nisan'dan sonra seyircili olarak maçların oynanma ihtimali olduğunu söyledi. Az bir süre kaldı.

➤Ben bu sezon Türkiye'de seyircili maç beklemiyorum. Avrupa Şampiyonası için hala konuşuluyor. Ülkelere göre farklı uygulamalar olabilir. Tahminim gelecek sezon kısıtlı seyircili, yaklaşık yüzde 50 civarı seyirciyle oynanmaya başlar. Daha erken olursa şaşırırım.

➤Ambiyans oyunu çok daha yukarı çeken bir şey. Futbolda seyredilme oranları aşağı gitti. Hepimizin yakından takip ettiği Premier Lig'in izlenme oranları düştü.

➤Maçlar 1 Nisan itibarıyla Türkiye'de yüzde 10-15 seyirci kapasitesiyle başlayabilir.

➤Saha içi için stadyum şartlarını yukarı çekmek için çok fazla teknolojik proje var ama bunların hiçbirisinin geliri çok da ciddi yerlere gelemeyecek maalesef.

➤1 Nisan'dan 16 Mayıs'a kadar kısa bir süre var. Seyircili olarak 8-10 maç oynanabilir. Premier Lig'in mayıs ortasından itibaren 10 bin ve üzeri seyircili olarak başlayacağı söyleniyor.

➤Biz her sene Eko Lig adında bir ekonomi raporu hazırlıyoruz. Bir önceki sezon 4.2 milyar TL'lik bir dünyamız vardı. Burada 3 tane gelir kalemi var: 600 milyon TL'lik maç günü gelirleri, en önemli kalem olan canlı yayın gelirleri ve sponsorlukla reklam gelirleri.

➤Kombine ve maç gelirleri sıfırlandı. O 600 milyon yok şu anda. Naklen yayınlarla alakalı yayıncı kuruluşla TFF arasında yeniden yapılandırma oldu. Sponsorluk ve reklam gelirleri ise az ya da çok bir hasar gördü.

➤2019-2020 sezonunda hasar 1 milyar TL'nin üzerindeydi. Ancak bu sezon kabaca yarı yarıya daraldı. Kulüplerimizin 2 milyar TL'nin üzerinde zarar gördüğünü düşünüyorum.

➤Kulüpler için çok zor bir süreç. Küçülme demeyeceğim, ucuzlama lazım. Kulüplerin gelirlerini ve giderlerini çok iyi yönetmesi lazım. Dünyada her lig 3'te 1'le yarı yarıya arasında daraldı. Bizde devre arası transfer sezonu Avrupa futboluna göre çok hareketli geçti. Saha içinin ucuzlaması şart.