Milli Takım kritik virajda! Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Milli takımımız adına büyük önem arz ediyor. Gruptan çıkmak için 3 puana ihtiyacı olan Milli takım, Haaland ve Sörloth'tan yoksun Norveç karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMINDA ÜST ÜSTE SAKATLIK ŞOKU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ardından bir sakatlık haberi daha geldi.

SAKATLIK YAŞAYIP ÇIKTI

İngiltere Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanacak. Fakat Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor. Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına en önemli yıldız oyuncusunu riske etmek istemeyen Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile izin için görüşmelerini sürdürüyor.