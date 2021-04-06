Motor sporlarında bir ilk yaşayacağız
Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks programının bu haftaki konuğu TransAnatolia Rally Raid ve Rally Halikarnassos Bodrum Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar oldu.
Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks programının bu haftaki konuğu TransAnatolia Rally Raid ve Rally Halikarnassos Bodrum Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar oldu.
Burak Büyükpınar, Motor sporlarına izleyicilerin ve sponsorların ilgisinin arttığının altını çizen Büyükpınar, Türkiye’nin uluslararası sporcular yetiştirdiğini belirtti.
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in 2021 yılı tarihi belli oldu. 13-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yarış, Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Eskişehir’den başlayarak, Kars’ta son bulacak.