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P&G Aynı Çatı Altında, Umutla Yarınlara

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Şampiyon Jimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Gazetesi canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oldu.
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