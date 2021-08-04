Şampiyon Mete Gazoz: Altın madalyayı 5 yıl önce hissettim

Tokyo'da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Tokyo olimpiyatlarında ilk altın madalyayı da ben aldım. Bu böyle anılacak, ilk altın madalya önemli. Olimpiyatlar bambaşka bir kategori, 64 sporcu var ve hepimizin birbirimizi geçme şansı var. Üst düzey bir konsantre gerekiyor, rakibinize psikolojik olarak ondan iyi olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor çünkü fiziksel olarak herkes birbirine eşit." dedi.

Ay-yıldızlı milli sporcu, Tokyo'da takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda madalyanın ucundan döndüklerini, dördüncülük başarısı elde ettiklerini ifade ederek, "Zaten 2020 Tokyo'da ilk defa oldu karışık takım, olimpiyat tarihinde mix takım diye bir kategori yoktu. İlk defa Tokyo'da oldu, bundan sonra da olacak, bizim de en iddialı olduğumuz kategorilerden bir tanesi karışık takım. Karışık takımla madalyayı kaçırmanın biraz üzüntüsünü yaşadık." diye konuştu.

"5 sene önce hissettim"

"Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim" diyen Mete Gazoz, "O zaman bunu söylerken inancım vardı ama gözümde daha büyüktü, daha fazlaydı. Her sene zaman geçtikçe performansım, fiziksel ve zihinsel olarak da güçlenmemle beraber madalyaya yaklaştığımı fark ettim." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da altın madalyanın geleceğini tam olarak ne zaman kestirdiğine ilişkin soruya da Mete, "Özellikle son 4'e kaldıktan sonra artık iyice 'bu kadar basit değildi bunu kazanmak, bu kadar gözümde büyüttüğüm kadar değildi' oldum gerçekten. Tokyo'da ikinci turdaki rakibim beni çok zorladı, o günkü hava şartları çok zordu, çok sert bir rüzgar vardı ve fiziksel anlamda iriydi rakibim. Avantajı çok büyüktü, zaten benle karşılaşmasaydı muhtemelen bütün herkesi geçebilecek potansiyeldeydi ama şanssızlığından benimle karşılaştı. Onun dışındaki turlarım çok güzel çok keyifliydi." şeklinde yanıt verdi.

"Her gün 10 saate yakın antrenman yaptım"

Tokyo'da altın madalya öncesinde son oku atarken 10 numaradan vuracağını hissedip hissetmediğine ilişkin soru üzerine de Mete, "Ok giderken hissediyorsunuz tabi de ben o oku 5 sene içerisinde milyarlarca defa zaten gerçekleştirmiştim. Orada bir defa attı gibi gözüküyor ama ben o oku milyarlarca defa attım, kafamda her şey hazırdı nasıl olacağı, nasıl biteceği, zaten finale çıkmadan önce de 'umarım son okumu 10'a atmam gerekir' diye çıktım. Çok rahattım, çok emindim o okun 10 numaraya gideceğine." şeklinde konuştu.