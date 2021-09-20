Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın yorumu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Alman teknik adam Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Törende açıklamalarda bulunun Kuntz'un Sergen Yalçın yorumu ise oldukça dikkat çekti. Kuntz, "O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış." ifadelerini kullandı.