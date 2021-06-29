Tarihi Maçta İsviçre Fransa’yı Nasıl Eledi?
EURO 2020’de son 16 turu heyecanı devam ediyor. EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre ile karşı karşıya geldi.
EURO 2020’de son 16 turu heyecanı devam ediyor. EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre ile karşı karşıya geldi. İsviçre ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oynanan tempolu maçta peş peşe gelen gollerle skor 3-3'e geldi ve 90 dakika bu skorla sona erdi. 6 gole sahne olan maçta normal ve uzatma süreleri sonunda 3-3'lük eşitlik bozulmadı ve çeyrek finalist penaltıların sonunda belli oldu. Seri penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı. Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Spor Talks’ta tarihi maçın perde arkasını değerlendirdi.
Spor Talks Euro 2020 Özel Yayını turnuva boyunca #DünyaWEBTV'de.
#EURO2020 #SporHaberleri
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