Tarihi Maçta İsviçre Fransa’yı Nasıl Eledi?

EURO 2020’de son 16 turu heyecanı devam ediyor. EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre ile karşı karşıya geldi. İsviçre ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oynanan tempolu maçta peş peşe gelen gollerle skor 3-3'e geldi ve 90 dakika bu skorla sona erdi. 6 gole sahne olan maçta normal ve uzatma süreleri sonunda 3-3'lük eşitlik bozulmadı ve çeyrek finalist penaltıların sonunda belli oldu. Seri penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı. Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Spor Talks’ta tarihi maçın perde arkasını değerlendirdi.

Spor Talks Euro 2020 Özel Yayını turnuva boyunca #DünyaWEBTV'de.

#EURO2020 #SporHaberleri

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