Google Haberler

TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Derbinin 25. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz faul düdüğünü çalarak Orkun'a sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR), 'potansiyel bir kırmızı kart' için sahada inceleme önerisi alan Yılmaz, pozisyonu izlemek için kenara geldi. VAR hakeminin temas noktasını göstermesi sonrası, Ali Yılmaz, "Tamam hocam. Sarı kartı iptal ediyorum" yorumunu yaptı. VAR da, "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş" açıklaması sonrası hakem Yılmaz sahaya döndü ve Orkun'u ihraç etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Kara sinek istilası vatandaşı bezdirdi! Pencerelerini açamaz hale geldiler
Kara sinek istilası vatandaşı bezdirdi! Pencerelerini açamaz hale geldiler
Türkiye'nin en büyük gölünde korkutan manzara
Türkiye'nin en büyük gölünde korkutan manzara
Marmara'da bereketli av: Balıkçılar iki bin kasa balıkla döndü
Marmara'da bereketli av: Balıkçılar iki bin kasa balıkla döndü
Yolculuklarını çekmek isterken, kendi kazalarını kaydettiler
Yolculuklarını çekmek isterken, kendi kazalarını kaydettiler
100 milyon liralık vurgun yapan ‘Ölüler Çetesi' artık ‘ölü'
100 milyon liralık vurgun yapan ‘Ölüler Çetesi' artık ‘ölü'
Atatürk’ün konuğu Şah Pehlevi’nin 90 yıl önceki Türkiye turu gün yüzüne çıktı
Şah Pehlevi’nin 90 yıl önceki Türkiye turu gün yüzüne çıktı
Uzman ekipler, Gebze'de "sismik yansıma" ile yerin metrelerce altını inceliyor
Uzman ekipler, Gebze'de "sismik yansıma" ile yerin metrelerce altını inceliyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı
Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!
Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!
Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı, umutlar seneye kaldı
Palamut sezonu başlamadan bitti