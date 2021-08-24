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Tokyo Paralimpik Oyunları resmen başladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonun açılışı, Japonya Ulusal Stadı'nda yapıldı. Törene, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki gibi seyirci alınmadı.

1964'ten sonra ikinci kez Paralimpik Oyunları'nı düzenleyerek bunu başaran ilk şehir olan Tokyo'daki etkinliğe, 161 ülke ve sığınmacılar takımının oluşturduğu 4 bin 400'den fazla sporcu katıldı

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