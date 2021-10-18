Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe | Ali Şansalan'ın Kararları Derbiye Damga Vurdu!

Süper Lig'de 9. haftada Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Dev çekişmeye sahne olan maça Trabzonspor, Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia 11'iyle sahada yer aldı.

Kanarya, mücadelenin hemen başında 3. dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertlilerde Min-Jae Kim, 23. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fırtına, 25'te Anastasios Bakasetas ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Trabzonspor, maçın 83. dakikasında Cornelius'un yerde kalması sonucu penaltı kazandı. 87'de Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu golün 3 dakika sonrasında bordo mavililer, Yusuf Sarı'nın golüyle skotu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve dev derbiyi Trabzonspor 3-1'lik galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, bu sonuçla 21 puanla liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise 19 puanla 2. sırada kaldı.

HAKEM KARARLARI DAMGA VURDU

Derbinin hakemi Ali Şansalan’ın kararları çok konuşuldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme tepki gösterirken, taraftarına ayaklanın çağrısı yaptı. Koç, ‘Hakem camiasının baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Bu böyle gitmeyecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı’ dedi.

‘VERİLEN 2 KART DA YANLIŞTI’

İmam Güneş ve Ceyhun Kuburlu’nun sunumu ile Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında derbiyi değerlendirdi.

Kuburlu şunları söyledi;

Maç çok keyifliydi ama bu VAR sistemi Türkiye’de bir türlü oturmadı. Sahadaki hakem 10 dakika penaltı pozisyonu izliyor. Biz İstanbul’dan görüyoruz, adam Trabzon’da sahanın içinden göremiyor. Verilen 2 sarı kart da yanlıştı. Ben olsam sezon sonuna kadar ben bu hakeme maç vermem ama hep beraber bakalım sene sonuna kadar kaç kere daha düdük verilecek. Maç çok iyi başladı. Top bir o kalede bir o kaledeydi. Golü atanın maçı alacağı bir maç değildi. Ama hakem hataları maçı direkt etkiledi.