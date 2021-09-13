Trabzonspor- Galatasaray maçının perde arkası

Trabzonspor-Galatasaray maçında Bordo-Mavililer'le ligde 100. kez sahne alan Abdülkadir Ömür, ilk gol öncesi topu kaptırdı ve beklentilerin altında kaldı. 37'de oyundan alınan ve tribünlerin protestosuna maruz kalan 22 yaşındaki yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş, Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında yaşananları değerlendirdi.

Kuburlu şunları söyledi;

“Abdülkadir Ömür çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Avrupa’da özellikle İtalya’da böyle oyunculara çok ihtiyaç var. Tekliflerde vardı hatta değerinin 23-25 milyon Euro olduğu konuşuluyordu fakat yönetim satmadı. Umarım kısa zamanda yaşadıklarından ders alır ve kendisini toparlar. Futbolda böyle olaylar var. Bu gözyaşları ona başarı getirir umarım. Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın da başına bu gelmişti.

“TAKTİK SAVAŞLARI İZLEDİK”

Puanların paylaşıldığı derbiyi de değerlendiren Kuburlu, ‘Son dönemlerin en heyecan verici derbilerinden birini izledik. Sahada tam bir taktik savaşları vardı. Abdullah Avcı Galatasaray’ın oyun kurmasını bekliyordu fakat sarı kırmızılılar önde baskı yaptı. Böyle olunca oyun kuramayan taraf TS oldu. Çok keyifli bir maç izledik.’ dedi.

Spor Talks her pazartesi saat 12.00'da Dünya WEB TV hesabında yayında