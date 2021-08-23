Tribünde kadın taraftarı yumrukladı
ABD'de Steelers'ın Detroit Lions'a karşı oynadığı sezon öncesi maça, tribünlerde yaşanan bir kavda damga vurdu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Pittsburgh'da yine futbol sezonunda tribünlerde bir siyahi taraftar ile tartışmaya başlayan kadın taraftar, bir anda tartıştığı adama tokat attı.
Deliye dönen siyahi taraftar kadını ve yanındaki adamı yumruklamaya başladı. Tribündeki yumruklu kavga araya girenlerin müdahalesiyle son bulurken kavga videosu en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.