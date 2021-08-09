Türkiye'den Tokyo 2020 Olimpiyatlarında madalya rekoru

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında İmam Güneş ve Ceyhun Kuburlu Türkiye'nin Olimpiyatlardaki başarısını ve Ligue 1'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Tokyo'da 13 madalya kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular 18 branşta boy gösterdi.

Toplam 108 sporcunun oyunlarda yer aldığı Türkiye, Tokyo 2020'de 13 madalya başarısı gösterdi.

İşte Tokyo 2020'de madalya alan sporcularımız;

1- METE GAZOZ - OKÇULUK ALTIN MADALYA

2- BUSENAZ SÜRMENELİ - BOKS - ALTIN MADALYA

3- BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - BOKS - GÜMÜŞ MADALYA

4- ERAY ŞAMDAN - KARATE - GÜMÜŞ MADALYA

5- HAKAN REÇBER - TEKVANDO - BRONZ MADALYA

6- HATİCE KÜBRA İLGÜN - TEKVANDO - BRONZ

7- FERHAT ARICAN - CİMNASTİK - BRONZ MADALYA

8- RIZA KAYAALP - GÜREŞ - BRONZ MADALYA

9- YASEMİN ADAR - GÜREŞ - BRONZ MADALYA

10- TAHA AKGÜL - GÜREŞ - BRONZ MADALYA

11- ALİ SOFUOĞLU - KARATE - BRONZ MADALYA

12- MERVE ÇOBAN - KARATE - BRONZ MADALYA

13- UĞUR AKTAŞ - KARATE - BRONZ MADALYA

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