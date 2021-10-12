Umutlar yeşerdi! Türkiye'den Letonya maçında tarihi geri dönüş

Letonya 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Millilerin cevabı, 75. dakikada Serdar Dursun ile geldi. Son anlara kadar müthiş bir baskı kuran Milliler, 90+9'da VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı ve Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 kazanmayı başardı. Milli Takımımız bu sonuçla puanını 15 yaptı ve umutlarını sürdürdü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

Ceyhun Kuburlu ile İmam Güneş A Milli Takım'ın başarısını Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks'ta değerlendirdi.

Spor Talks her pazartesi saat 12.00'da Dünya WEB TV hesabında yayında