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Yunanistan'dan Galatasaray'a PCR engeli

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden ancak yetkililerin yeni tip koronavirüs testlerini kabul etmemesine ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki gösteren Galatasaray, yurda döndü.

DÜNYA Haber Merkezi
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Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafilede teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu belirten Fatih Terim, "24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz oraya elimizdeki tüm testlerimizin belgeleriyle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2 taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ancak bizden hızlı bir test istediler. 'Son 2 gündür bunu uygulamaya başladık.' dediler. İtiraz etmedik. Ben de denk geldim, test yaptırdım. Bir kısmımız dışarı çıktı. Bazı memurlar 'Hayır olmaz, herkesin çağırın test olacak.' dediler. Çağırdılar ve geri geldiler. Bundan sonra yapılacak tek şey vardı, o da geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. Bu dostça bir davranış değil. 'O zaman dönüyoruz.' dedik." ifadelerini kullandı.

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