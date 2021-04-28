“2024’de NFT hacmi 9.1 milyar dolar olur”

Ahmet Can’ın sunduğu Teknoloji Dünya’sının bu haftaki konuğu Artiox Kurucu Ortağı Tuncay Dakdevir oldu.

Dünya Gazetesi ve AK Sigorta iş birliği ile yapılan, teknoloji alanındaki gelişmelerin değerli konuklarla ele alındığı Teknoloji Dünyası’na bu hafta Artiox Kurucu Ortağı Tuncay Dakdevir konuk oldu.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz NFT’ler (Non Fungible Token) konuşuldu. İnsanların eserinj orijinaline sahip olmak için NFT satın aldıklarını söyleyen Dakdevir, “Eserin görüntüsünü screenshot alabilirsiniz, fotoğrafını da çekebilirsiniz ama orijinaline sahip olamazsınız. Mona Lisa orada duruyor tüm ihtişamıyla” dedi.

Online sanal marketin her geçen gün hızla büyüdüğünü belirten Dakdevir, “2024 yılı tahmini hacmi 9.1 milyar dolar. Bu çok daha ileriye gidecek” ifadelerini kullandı.

Artiox Kurucu Ortağı Tuncay Dakdevir’in açıklamaları şöyle;

Sanatın tanımı biricik olması zaten. Parçalanamaz olması, ikame edilememesi. NFT'lerle dijital tarafta eserler çok güzel üst üste bindiler.

Siz NFT satın aldığınızda aslında sanat eserinin orijinaline sahip oluyorsunuz. Görüntüye değil kendisine sahip oluyorsunuz, doğrudan sanatçıyla iletişime geçiyorsunuz ve ödemeyi ona yapıyorsunuz.

“Sanatçının belirlediği kurallara uymak zorundasınız”

Smart Contract bir kurallar bütünü. Sanatçı nasıl bir kural belirlediyse NFT hayatta olduğu sürece ona uymak zorundasınız. Bilgiyi içinde barındırıyor ve değişemiyor.

Çok popüler NFT pazaryerleri var. Kullanıcılar gidip sanatçıyla iletişim kurup bu eserleri satın alabiliyorlar.

“Eserin orijinaline sahip olamazsınız”

Eserin görüntüsünü screenshot alabilirsiniz, fotoğrafını da çekebilirsiniz ama orijinaline sahip olamazsınız. Mona Lisa orada duruyor tüm ihtişamıyla.

Türkiye NFT tarafını yakaladı diye düşünüyorum. Özellikle oyunlaştırma tarafında çok güzel örnekler var. Türkiye bu rüzgarı hızlıca yakaladı ve adapte oldu.

“Market oturmadı”

Herkes bir NFT yatırımı yapmaya çalışıyor. Burada bir hype var. Ancak ben biraz balonlaştığını düşünüyorum. Paint'ten bir çizim yaptığınızda da NFT olarak sunabiliyorsunuz. Ona herhangi biri teklif attığında geri döndürülemediği için onu alıyor. Market oturmadı.

Sanat dünyanın en iyi varlık saklama araçlarından biri. NFT'lerden bazen çok paralar kazanılabilir ama burası henüz oturmamış bir pazar ve çok dikkatli olmak lazım.

“Yeni bir sanat yatırım platformuyuz”

Artiox, değerli sanat eserlerini blockchain üzerine tokenize ederek, kullanıcıların bu sanat eserlerine diledikleri kadar yatırım yapmalarını sağlayan yeni nesil bir sanat yatırım platformu.

Avrupa'da insanların sanata ve yatırımlara bakış açısı çok daha iyi bir yerde. NFT'nin sanat eserinin bir yatırım olabileceğini kanıtlaması bizim için çok güzel bir fırsattı. Bunun güvenli tarafına Artiox damga vurmaya çalışıyor.

Ahmet Güneştekin'in tablosunu biz 110 bin eşit parçaya böldük diye düşünebilirsiniz. Siz bu parçalardan istediğiniz kadar alıp ortak olabiliyorsunuz. Biz sanat yatırımlarını demokratize ediyoruz aslında.

“4 eserimiz var”

Şu ana kadar 4 tane listelenmiş eserimiz var. Önümüzdeki hafta güzel bir eser daha ekleyeceğiz. Zamanla eserlerin kendi değerinin de yükseleceğini şimdiden haber vereyim.

Online sanat marketi 2024 yılı tahmini hacmi 9.1 milyar dolar. Bu çok daha ileriye gidecek.

“Eserlerin yüzde 49'u halka arz edilebiliyor”

Eserlerin yüzde 49'u halka arz edilebiliyor. Biz koleksiyonerle fiziksel bir sözleşme yapıyoruz. Sigortasını kendisi üstleniyor ve bize güvenliğini sağlayacağı konusunda teminat vermesi gerekiyor. Bizim en çok düşündüğümüz şey küçük yatırımcı.