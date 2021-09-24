3D yazıcılar artık fotoğrafın da çıktısını direkt alabilecek!

Akıncı, 'Artık telefondan panaromik olarak çektiğiniz fotoğrafları, direkt 3D yazıcıdan çıktı olarak alabileceksiniz. Bu teknoloji bir markada hayata geçti fakat yazılımların güçlendirilmesi gerekiyor. 12 ay içinde herkesin kullanabileceği hale gelecektir' dedi.



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