3D yazıcılar artık fotoğrafın da çıktısını direkt alabilecek!
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan 'Teknoloji Dünyası' programında Ahmet Can'ın bu haftaki konuğu Zaxe Yönetici Ortağı Emre Akıncı oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Akıncı, 'Artık telefondan panaromik olarak çektiğiniz fotoğrafları, direkt 3D yazıcıdan çıktı olarak alabileceksiniz. Bu teknoloji bir markada hayata geçti fakat yazılımların güçlendirilmesi gerekiyor. 12 ay içinde herkesin kullanabileceği hale gelecektir' dedi.
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