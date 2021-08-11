45 Bin doları aştı! Bitcoin yükselecek mi?

Bitcoin uzun bir aranın ardından yeniden yükselişe geçti. Temmuz ayında gördüğü 30 bin dolar dip seviyesinden yüzde 50 yükselişle 45 bin doların üzerine çıktı. Analistlerin 100 bin dolar tahminleri de yeniden konuşulmaya başlandı.

Kripto Para Uzmanı Oytun Es şunları söyledi;

Kripto paralar yapısı gereği sert yükselip, sert düşüyor. Bitcoin eskiden sadece kendi iç dinamikleriyle hareket ediyordu. Fakat artık dünya dinamiklerini de takip ediyor. Küresel ekonomilerde enflasyon yükseliyor. Kripto paraya yönelik regülasyonların piyasaya etkisi kısa vadeli olacaktır.

‘2022’DE 100 BİN DOLAR’

Bitcoin rüştünü ispat etti. Bu kez yükseliş için 4 yıl beklemeyiz. 50 bin dolar kırıldıktan sonra çok daha sert bir yükseliş bekliyorum. 65 bin doları geçeceğini düşünüyorum. 2021’de tüm zamanların zirvelerini göreceğini, 2022’de ise 100 bin dolar seviyesine geleceğini düşüyorum.

‘ETHEREUM HACİM OLARAK BITCOIN’İ GEÇEBİLİR’

Ethereum’da sınırsız bir arz var. 2022’nin ilk çeyreğinde etherium arzı stabil olacaktır. Etherium talebi devam edecektir. Şu anda çok ucuz, fiyat olarak bitcoin’i geçemez ama hacim olarak geçme ihtimali var.

‘MEME COIN’LER TAM BİR KUMAR’

Türk yatırımcıları genelde Bitcoin’e değil, Doge, Shiba gibi meme coinlere ilgi duyuyor. Ancak bunlar manipülatif ve kumar paralar. Bitcoin 50 bini kırdıktan sonra, kripto para piyasalarına yeni yatırımcılar girecektir. Bu yatırımcılar ucuz olan bu tip meme coinleri tercih edeceklerdir.

Dünya YouTube kanalına abone olmak için TIKLAYIN