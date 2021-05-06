“5G ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI” webinarı
DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatör olduğu webinarda “Kutupsal Kodlama”yı icat eden Prof. Dr. Erdal ARIKAN konuşmacı olarak katıldı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Kutupsal kodların mucidi olarak bilinen Prof. Dr. Erdal Arıkan, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği'nin (ENOSAD) düzenlediği “5G ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI” webinarı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Arıkan, Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 5G frekans ihalelerini yapmayan tek ülke olduğunun altını çizerken, gecikmeye işaret ederek, yarışta geri kalmanın maliyetine dikkat çekti.
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