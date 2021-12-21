Apple Ürünlerinin Fiyatları Düşecek Mi? | Teknoloji Dünyası

Türkiye'de son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Apple fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Geçtiğimiz gün son fiyat listesini yayımlayan Apple'ın yeni fiyatları dudak uçuklatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçen dolar kurunun ardından Apple fiyatlarının düşüp düşürmeyeceği merak konusu oldu. Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

APPLE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Teknoloji Editörü Samet Jankovic, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa değerlendirdi.