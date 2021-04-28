Ahmet Can’ın Dünya Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan Teknoloji Dünyası’nın konuğu Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren oldu.

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelerin konuşulduğu, her hafta sektörün içinden önemli yöneticilerin katıldığı Teknoloji Dünyası’na bu hafta Türkiye'deki tek global melek yatırım ağı olan Keiretsu Forum Türkiye’nin Genel Müdürü Duygu Eren katıldı.

Türkiye’nin unicorn çıkartma konusunda ciddi potansiyeli olduğunu vurgulayan Eren, her ay 80-100 arası başvuru aldıklarını belirtti. Pandemiyle birlikte çoğu sektörün aksine işlerinin hızlandığının altını çizen Duygu Eren, İlk oyun yatırımlarını yaptıklarını, 2021 yılında 3 girişime toplam 2 milyon 900 bin TL yatırım yaptıklarını, kısa süre içinde dördüncü yatırımlarını duyuracaklarını belirtti.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren’in açıklamaları şöyle;

“Bu sene milyar doları aşacağız”

İlk çeyrekte 509 milyon dolar yatırım yapıldı. Geçen seneyi 160-170 milyon dolarla kapattık. Bu 509 milyon doların 428 milyon doları Getir'in aldığı yatırım. 62 milyon dolar da 15 tane oyun şirketinin aldığı yatırım. Bu seneyi milyar doları aşarak kapatacağız.

“Fintech’de unicorn bekliyorum”

Biz geçen yıl 11 girişime, bu yıl da 3 girişime yatırım yaptık. Türkiye bir fintech cenneti. Ama nitelikli girişim bulmak biraz zor. Fakat bu konuda bir unicorn bekliyorum ülkemizden.

“Ayda 80-100 başvuru alıyoruz”

Keiretsu Forum dünyada ilk faturasını kesmiş girişimlere yatırım yapıyor ve sektör ayrımı yapmıyor. Türkiye'de her ay 80-100 arası başvuru alıyoruz. Bu rakam çok yüksek.

“Dördüncü yatırımımızı tanıtacağız”

İlk oyun yatırımımızı geçen ay Tosby Games'e yaptık. Pandemi işlerimizi çok hızlandırdı. Her ay yeni girişimleri gördüğümüz iki toplantımız oluyor. Bu sene 3 girişime 2.9 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki hafta 4'üncü yatırımımızı açıklayacağız

“Tek global melek yatırımcısıyız”

Keiretsu Forum Türkiye'nin 200'den fazla yatırımcısı oldu. Türkiye'deki tek global melek yatırım ağıyız. En büyük ve en çok yatırım yapan melek yatırım ağı olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.