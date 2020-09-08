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Burak Önder: Dijitalleşmeye, yeni ürünlere yönelmeye devam etmeliyiz

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, DÜNYA Talks'taydı.
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