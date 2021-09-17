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  4. Çağrı merkezleri teknolojisi nasıl çalışıyor?

Çağrı merkezleri teknolojisi nasıl çalışıyor?

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan 'Teknoloji Dünyası' programında Ahmet Can'ın bu haftaki konuğu AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Soyak şunları söyledi; 'Bizdeki bankacılık ve kredi kartı sisteminin ne kadar ileri olduğunu biliyorsunuz. Geçtiğimiz iki üç senedir tecrübe ediyoruz. Çağrı merkezi konusunda da ABD ve Avrupa'da çok öndeyiz. Bizim müşteriye hizmet vermeyi ön planda tutan bir yapımız var. 7/24 hizmet veren birçok şirkete sahibiz.'

Teknoloji Dünyası programı her Cuma saat 12.00'da Dünya WEB TV canlı yayınında

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