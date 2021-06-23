Çevre ve Yeşil Teknolojiler
Sürdürülebilir Dünya programının bu haftaki konuğu YTÜ Araştırma- Planlama Rektör Yardımcısı, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestami Özkaya oldu.
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Didem Eryar Ünlü'nün sunduğu Sürdürülebilir Dünya programının bu haftaki konuğu YTÜ Araştırma- Planlama Rektör Yardımcısı, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestami Özkaya oldu.
Sürdürülebilir Dünya her çarşamba saat 13.00'da Dünya WEB TV'de.
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