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Çevre ve Yeşil Teknolojiler

Sürdürülebilir Dünya programının bu haftaki konuğu YTÜ Araştırma- Planlama Rektör Yardımcısı, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestami Özkaya oldu.

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Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Didem Eryar Ünlü'nün sunduğu Sürdürülebilir Dünya programının bu haftaki konuğu YTÜ Araştırma- Planlama Rektör Yardımcısı, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestami Özkaya oldu.

Sürdürülebilir Dünya her çarşamba saat 13.00'da Dünya WEB TV'de.

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