Çin Zirvesi / Çin salgından neler öğrendi?
Çin'in salgından çıkardığı dersler, Çinli firmaların Türkiye deneyimleri, Çin'deki uluslararası yatırımların seyri, dijitalleşme, Çin'in değişimi ve gelişimi
Çin salgından neler öğrendi? Salgın sonrası Türkiye ve Çin ilişkilerinde yaşanan gelişmeler neler?
Dünya Gazetesi basın sponsorluğunda 2 Haziran'da gerçekleştirilen online webinarda
Moderatör:
Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Konuşmacılar:
Ercan Karakuş, StarMall Group CFO
Murat Kolbaşı, DEIK - Foreign Economic Relations Board Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi & Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı
张立文 Zhang Liwen, Mazars in China, Pekin Ofisi Yönetici Ortağı