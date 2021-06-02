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Çin Zirvesi / Çin salgından neler öğrendi?

Çin'in salgından çıkardığı dersler, Çinli firmaların Türkiye deneyimleri, Çin'deki uluslararası yatırımların seyri, dijitalleşme, Çin'in değişimi ve gelişimi

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Çin salgından neler öğrendi? Salgın sonrası Türkiye ve Çin ilişkilerinde yaşanan gelişmeler neler?

Dünya Gazetesi basın sponsorluğunda 2 Haziran'da gerçekleştirilen online webinarda

Moderatör:
Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Konuşmacılar:
Ercan Karakuş, StarMall Group CFO
Murat Kolbaşı, DEIK - Foreign Economic Relations Board Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi & Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı
张立文 Zhang Liwen, Mazars in China, Pekin Ofisi Yönetici Ortağı

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