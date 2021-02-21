Dell, biyoplastikten laptop üretti

Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can’ın bu haftaki konuğu Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir oldu.

Pandemiyle öne çıkan dijitalleşme gündeminde dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yorumlayan Hasdemir, Dell’in sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi için yaptığı çalışmaları da aktardı. Işıl Hasdemir’in öne çıkan görüşleri şöyle:

➤Bizim hikayemizin ismi; "Dell'in Dijital Yolu". 10 sene önce başlamış bir dijitalleşme planı. Herhangi bir kriz anında bu plan eksiksiz ve hızlı bir şekilde hayata geçirildi.

➤150 binden fazla Dell çalışanı sadece 10 gün içinde uzaktan çalışır hale geldi.

➤Dell sadece bir teknoloji şirketi değil. Bir taraftan üretici, bir taraftan lojistik şirketi, bir taraftan bir servis hizmeti sağlayıcısı. Çok farklı çalışan profillerine sahip.

➤Dell olarak günde 16 binden fazla Zoom görüşmesi yapıyoruz. Dakikaya vurduğunuzda 20 milyon dakikaya yaklaşıyor.

➤Dijital dönüşümün 3 ana başlığı var: BT IT dönüşümü, iş gücü dönüşümü ve güvenlik dönüşümü. Bu 3'ünün tamamını kapsamalı dijital dönüşüm planı.

➤Türkiye dönüşüm konusunda diğer ülkelere göre çok ileride. Bir araştırma yaptık, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 82'si dönüşümde ilerlediğini, bunların yüzde 72'si de yeni teknolojileri yeni bir ürün piyasaya sunmak için kullandığını söylüyor.

➤Uzaktan çalışmayla güvenlik paranoyası çok arttı. Daha fazla güvenlik aracını sistemlerimize dahil ettik. Ama bu bir risk oluşturuyor. KOBİ'lerde ortalama 40 adet, büyük şirketlerde 130 adet güvenlik aracı oluyor. Bu 130 farklı aplikasyon demek.

➤Mart ayından beri siber saldırılarda yüzde 70'ten fazla artış var. Özellikle Türkiye siber saldırıların odağında olan bir ülke.

➤Aralık ayında Amerika'da dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden biri saldırıya uğradı ve data kaybı yaşadılar. Saldırı anında verimizi ne kadar koruyabileceğimize bakmamız gerekiyor.

➤Dell, dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışan en büyük teknoloji şirketi olmak üzere faaliyetlerini sürdüren bir şirket.

➤Latitude 5000 serisinin içinde yüzde 21 oranında biyoplastik var. Ağaç yongalarından oluşuyor. Organik atıklardan oluştuğu için sürdürülebilirlik için önemli bir adım.

➤Dell'in 2030 hedefleri var. 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüm olarak kazandırdık. 45 bin tondan fazla plastik ve ambalaj materyalini yeni Dell ürünlerinde kullandık. Hedefimiz tüm yeni ürünlerin yarısını bu şekilde üretmek.

➤Biyoplastik kullanımını daha da artırmayı hedefliyoruz. Ürün portföyümüzdeki enerji yoğunluğu ayak izimizi de yüzde 64 oranında azalttık. Bu da çok ciddi bir rakam. ➤Pandemi başladığında Ankara'da dronelarla birlikte ağaçlandırma yaptık, araziye tohum attık. 15 dakikada 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyorlar. EvdeKal Ormanı böyle hayata geçti. Tohum toplarını da ev kadınları ürettiler. ➤Kız çocuklarını teknolojiye çekmek için Habitat'la birlikte yeni projemize başladık.