Doğu Avrupa ve İtalya’yı İstanbul’dan yönetecek

Didem Eryar Ünlü’nün her çarşamba günü Dünya Gazetesi’nin sosyal medya platformlarında sunduğu, gezegenimizin sorunlarının ele alındığı Sürdürülebilir Dünya’nın bu haftaki konuğu Novo Nordisk BAMEAC Bölgesi İK ve Organizasyon Direktörü Tülay Topçu oldu.

Pandemi döneminde her yöneticinin ekip arkadaşlarıyla eğlenceli zamanlar geçirmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, “İnsan kaynağımız doğu ve batı arasında öne çıkan bir profile sahip, potansiyelimiz yüksek” ifadelerini kullandı.

Novo Nordisk BAMEAC Bölgesi İK ve Organizasyon Direktörü Tülay Topçu’nun açıklamaları şöyle;

Global organizasyonlarımızın başındaki yöneticimiz daha önce İstanbul ofisimizde çalışmış bir yöneticimiz. İstanbul'dan pek çok ülkeye Türkiye'den transfer olan arkadaşlarımız var. İnsan kaynağımız doğu ve batı arasında öne çıkan bir profile sahip, potansiyelimiz yüksek.

Ekibimle haftalık "fun time" dediğimiz toplantılar yapıyoruz. Hiç iş konuşmuyoruz. Bence liderlerin çalışanlarla vakit geçirmesi gereken bir süreçteyiz.

İstanbul'da yeni bir bölge ofisi açıyoruz. Doğu Avrupa ve İtalya gibi bölgeleri kapsayan bir hub ofisi olacak.

Eğer sizin bir kişiyle ilişkiniz çok iyi değilse sanal ortamda çalışmak bu ilişkiyi 3 kat daha kötü noktaya getiriyormuş.