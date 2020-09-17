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COVID-19 sonrası iş yaşamı ve yetenek yönetiminde küresel yönelimler

”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin. Dünya Gazetesi canlı yayınında DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça’nın sorularını yanıtladı.
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