e-Ticarette değişim rüzgarı

KOBİ'lerin siber açıklarını ortaya çıkartan bir program geliştirdiklerini belirten Çağlayan şunları söyledi;

"Yaptığımız araştırmada Türkiye’deki her iki KOBİ’den birinin siber saldırıya maruz kaldığını gördük. Yine KOBİ’lerde yaptırdığımız araştırmada %14’ün siber duvarları güçlü fakat kalan yüzde 86 için yapılması gereken işler var. Hayat dijitalleştikçe e-ticaret daha fazla penetre ettikçe siber güvenliğin önemi artıyor. Risk rekon diye bir ürünümüz var. Bu ürün çalıştığımız kurumların siber güvenlik açıklarını ortaya çıkartıyor ve nelere maruz kalabileceklerini gösteriyor. Bazı KOBİ'lerimizi bu programdan geçirerek açıklarını bulmaya çalışıyoruz"

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