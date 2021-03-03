Electrolux online’ı 14 kat büyüttü

Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu’nun bu haftaki konuğu Electrolux Pazarlama Direktörü Fatih Şengül oldu. Beyaz eşya ve elektronik ev aletleri sektöründe pandemi sürecini değerlendiren Şengül, sektörde yakalanan büyüme ivmesini ve 2021 planlarını anlattı. Şengül’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

➤Sektör olarak iyi bir seneyi geride bıraktık. 2020'yi yüzde 16 artışla kapattık. Türkiye pazarında beyaz eşyanın 6 kategorisinde 8 milyon ürünün satıldığını görüyoruz.

➤Türkiye pazarı beyaz eşyada yüzde 16 büyüdü.

➤Dünyada ekmek yapma makinaları yüzde 1000'li seviyelerde büyüdü. Electrolux olarak biz de güzel bir seneyi geride bıraktık. Robot süpürge, buharlı fırın kategorilerimizin ciddi oranda büyüdüğünü gördük.

➤Electrolux'ün kendi web store'unu 2018 sonunda açmıştık ama çok kullanımımız yoktu. Sadece ürün listeleme yapıyorduk. 2018'le 2020 arası burada büyümemiz 14 kat oldu.

➤2023'te 2019'un 3-4 katı satış yapılanmamız var.

➤Electrolux olarak beraber çalıştığımız partnerlerle karbon emisyonunu sıfıra indirmek gibi bir hedefimiz var.

➤2005-2019 yılları arasında karbon emisyonlarını operasyonlarında yüzde 75 azaltmış bir şirketiz. Yaklaşık 12 yıl üst üste endüstri lideriyiz. Electrolux'ü bu konuda dünyadaki 100 marka arasında her zaman görüyorsunuz.

➤En az enerji tüketen ürünler şu anda şirketin toplam satışının yüzde 25'ine ulaşmış durumda.