Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks programının bu haftaki konuğu ATP CEO’su Ümit Cinali oldu.

Ceyhun Kuburlu’nun Dünya Gazetesi’nin dijital platformlarında sunduğu Dünya Talks programının bu haftaki konuğu ATP CEO’su Ümit Cinali oldu.

Teknolojik imkanlarla birlikte en iyi yıllarının 2020 olduğunu belirten Ümit Cinali, “Şu anda 2.600 tane restoranın hem altyapısını hem sistemlerini hem yazılımlarını yapıyoruz. Kendi sahalarında ekspertizleri olan iş ortaklarımızla çalışıyoruz” dedi.

ATP CEO’su Ümit Cinali’nin açıklamaları şöyle;

ATP'nin büyük paydaşları, Burger King, Arby's, Popeyes gibi hızlı servis restoranları. Hem sermaye piyasalarında girişimlerimiz var hem de bu servis ekosistemine yazılımlar üretiyoruz.

Şu anda 2.600 tane restoranın hem altyapısını hem sistemlerini hem yazılımlarını yapıyoruz. Kendi sahalarında ekspertizleri olan iş ortaklarımızla çalışıyoruz.

Çin'de de 1.300 tane lokasyon müşterimize hizmet veriyoruz. Orada da büyük tedarikçilerle çalışıyoruz.

Teknolojinin öne çıkmasıyla en iyi yılımız 2020 oldu. Paket servis ve mobil ödeme sistemlerinin gelişmesinin bize katkısı oldu. Sermaye piyasalarının da büyük bir ivme kazanmasıyla yatırımcı sayımız sene sonu itibarıyla 2 milyonun üzerine çıktı.