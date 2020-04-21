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Faladdin Kurucu Ortağı Sertaç Taşdelen 'Teknoloji Dünyası'na konuk oldu

Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen 'Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.
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