“Fiber altyapısı yüzde 50 artarsa, 44 milyar dolar sağlar”

Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy oldu. Programda; 5G teknolojisi, fiber altyapısı, mobil ödeme sistemleri ve Vodafone’un Türkiye’deki yatırımları konuları ele alındı.

5G teknolojisi bize neler sağlayacak?

Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk olan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “5G için mobil baz istasyonlarının fiber ile birbirine bağlanması lazım. Buna ilişkin Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Bu konuda iyi bir niyet olduğunu görüyoruz. Bu icraata döküldüğünde, biz gerekli yatırımları yapacağız ve ülkemiz 1-2 sene içinde bu teknolojiye hazır hale gelecek” dedi.

Vodafone’nun sürdürülebilirlik hedefleri

Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk olan Vodafone CEO’su Engin Aksoy, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda devam edeceğiz. 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltacağız ve şebeke atıklarının tamamını yeniden kullanacağız” ifadelerini kullandı.