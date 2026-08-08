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Garson robot Gayretli merdivenlerden düştü! Restoran 3 gün izin verdi

Amasya'da bir restoranda 8 aydır garsonluk yapan "Gayretli" isimli servis robotu, belirlenen rotasından çıkarak merdivenlerden düştü. O anların sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran yönetimi, esprili bir açıklamayla robotun "çalışma stresi" yaşadığını düşündüklerini belirterek Gayretli'ye 3 gün izin verdiklerini açıkladı.

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Amasya'da hizmet veren bir restoranda ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 8 aydır müşterilerin masalarına servis yapan "Gayretli" isimli robot, bir anda kendisi için belirlenen rotadan çıktı.

Sağa ve sola doğru hareket etmeye başlayan servis robotu, restoranın çıkış bölümündeki merdivenlere yöneldi. Gayretli, kısa süre sonra merdivenlerden aşağı düşerken restoran çalışanları yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Garson robot Gayretli merdivenlerden düştü! Restoran 3 gün izin verdi - Resim : 1

"Robota 3 gün izin verdik"

Robotun yaşadığı kazanın ardından restoran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, Gayretli'nin normal şartlarda kendisine verilen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını ve performansından memnun olduklarını söyledi.

Yaşanan olayı esprili bir dille değerlendiren Bağçuvan, robotun görev tanımının dışına çıktığını belirterek sezon yoğunluğu nedeniyle "çalışma stresi" yaşamış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Restoran yönetimi bu nedenle Gayretli'ye 3 gün izin verdi.

Bakımdan geçti, yeniden işbaşı yaptı

Merdivenlerden düşen Gayretli için üretici firmayla iletişime geçildi. Servis robotu gerekli bakımlarının yapılmasının ardından yeniden restorana döndü ve görevine devam etmeye başladı.

Garson robot Gayretli merdivenlerden düştü! Restoran 3 gün izin verdi - Resim : 2

"Robotun maaşına zam yapın"

Gayretli'nin merdivenlerden düştüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Restoran yetkililerinin aktardığına göre görüntülere yapılan yorumlarda kullanıcılar olaya mizahi bir dille yaklaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "robot hakları" çıkarılması gerektiğini savunurken, bazıları Gayretli'nin fazla çalıştırılmamasını ve izin verilmesini istedi. Hatta robotun "maaşına zam yapılması" gerektiğini söyleyenler bile oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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