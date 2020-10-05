ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

General Mobile Gn. Md. Muzaffer Gölcü:5G, IOT ve yapay zeka birlikte gelecek

General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü Teknoloji Dünyası'nda
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle