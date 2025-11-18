Gökyüzünde çelik irade: SİPER 1 hedefleri tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) yürüttüğü SİPER 1 projesinde kritik bir aşama daha başarıyla tamamlandı. SİPER 1’in otonom batarya atışı, Sinop Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri koordinasyonunda yapılan atışta SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, hedefini tam isabetle imha etti.

"Milletimizin bağımsızlığını koruyan çelikten bir söz"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test sonrası değerlendirmesinde elde edilen sonucun Türkiye’nin hava savunma sistemlerindeki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Görgün, sistemin temel alt bileşenlerinin yerli ve millî olanaklarla geliştirildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı, gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. ASELSAN’ın radar, komuta kontrol ve sensör yetenekleri; ROKETSAN’ın füze ve harp başlığı mühendisliği ile Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi mükemmel bir uyum içinde birleşti. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür."

Sistem yetenekleri

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma alanındaki en önemli adımlarından biri olan SİPER, ülkenin kendi hava kalkanını kurma hedefinin güçlü bir yansıması olarak görülüyor. Son atış testi, sistemin otonom çalışma kapasitesinin sahada başarıyla doğrulandığını da ortaya koydu.